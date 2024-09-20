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Haberler Futbol

Derbinin kazananı Türk futbolu

Yarın oynanacak F.Bahçe-G.Saray derbisi öncesinde her iki takımın PUMA formalarını giymesi, topun da PUMA’nın Süper Lig için özel olarak tasarladığı PUMA ORBITA olması ezeli rekabeti “PUMA Derbisi”ne çevirdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 06:50
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Derbinin kazananı Türk futbolu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu. Her iki takımın PUMA formalarını giymesi, futbol topunun da PUMA'nın Süper Lig için özel olarak tasarladığı PUMA ORBITA olması nedeniyle ezeli rekabeti "PUMA Derbisi" olarak tanımlayan PUMA Türkiye & Levant Bölgesi Pazarlama Müdürü Murat Dülge, "Derbinin kazananı Türk futbolu olacak. Türk futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirerek Süper Lig topunun sadece Türkiye'ye özel tasarlanmasını sağladık" dedi. Dülge, Türkiye'ye özel olarak tasarlanan ORBITA topu için de "kültür elçisi" ifadesini kullandı.

AVRUPA İLE ASYA'YI BİRLEŞTİREN İKONİK TOP

Puma, Süper Lig için tasarladığı ORBITA topunun tasarımında İstanbul'un ikonik köprülerinden ilham aldı. Köprülerin, Avrupa ve Asya'yı birleştirmesi gibi, ORBITA da İstanbul'un iki dev kulübünü sahada bir araya getiriyor.

MANCHESTER CİTY FORMASI ORDU'DAN

Ordu'daki üretim tesisinde sadece Türk takımlarının değil Manchester City gibi dünyanın dev takımlarının giydiği formaların da üretildiğinin altını çizen Dülge, "Bu topraklarda kazandıklarımızı ülkemize geri vermek gibi bir zorunluluğumuz var" dedi.

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