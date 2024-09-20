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Al Ahli Jeddah - Damac FC maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 4. haftasında Al Ahli Jeddah ile Damac FC karşı karşıya gelecek. Heyecanlı karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Ahli Jeddah - Damac FC maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 10:10 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 10:30
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Al Ahli Jeddah - Damac FC maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ahli Jeddah - Damac FC maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Ahli Jeddah ile Damac FC karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseveler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Al Ahli Jeddah - Damac FC ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Ahli Jeddah - Damac FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Ahli Jeddah - Damac FC maçı 20 Eylül Cuma günü saat 18.55'te TRT Tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.

Al Ahli Jeddah - Damac FC maçı canlı izle

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