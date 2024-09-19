BUGÜNKÜ MAÇLAR - 19 Eylül Perşembe bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 19 Eylül Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
19 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
20:00 Trabzonspor - Kayserispor (beIN Sports 1)
UEFA Şampiyonlar Ligi
19:45 Feyenoord - Bayer Leverkusen (TRT Tabii Spor)
19:45 Kızılyıldız - Benfica (TRT 1)
22:00 Atletico Madrid - RB Leipzig (TRT Tabii Spor 1)
22:00 Monaco - Barcelona (TRT 1)
22:00 Atalanta - Arsenal (TRT Tabii Spor)
22:00 Brest - Sturm Graz (TRT Tabii Spor 2)
LaLiga
20:00 Leganes - Athletic Bilbao
Suudi Arabistan - Pro Lig
18:40 Al Akhdoud - Al-Qadsiah
18:55 Al Orubah - Al Fateh
21:00 Al Wahda - Al Kholood
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