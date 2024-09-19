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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 19 Eylül Perşembe bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 19 Eylül Perşembe günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 09:07 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 09:10
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 19 Eylül Perşembe bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 19 Eylül Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

19 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Trabzonspor - Kayserispor (beIN Sports 1)

UEFA Şampiyonlar Ligi

19:45 Feyenoord - Bayer Leverkusen (TRT Tabii Spor)

19:45 Kızılyıldız - Benfica (TRT 1)

22:00 Atletico Madrid - RB Leipzig (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Monaco - Barcelona (TRT 1)

22:00 Atalanta - Arsenal (TRT Tabii Spor)

22:00 Brest - Sturm Graz (TRT Tabii Spor 2)

LaLiga

20:00 Leganes - Athletic Bilbao

Suudi Arabistan - Pro Lig

18:40 Al Akhdoud - Al-Qadsiah

18:55 Al Orubah - Al Fateh

21:00 Al Wahda - Al Kholood

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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