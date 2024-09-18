BUGÜNKÜ MAÇLAR - 18 Eylül Çarşamba bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 18 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 18 Eylül Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

18 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Samsunspor - Başakşehir FK (beIN Sports 1)

UEFA Şampiyonlar Ligi

19:45 Bologna - Shakhtar Donetsk (TRT 1)

19:45 Sparta Prag - Salzburg (TRT Tabii Spor)

22:00 PSG - Girona (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Club Brugge - Borussia Dortmund (TRT 1)

22:00 Manchester City - Inter(TRT Tabii Spor)

22:00 Celtic - Slovan Bratislava (TRT Tabii Spor 2)

LaLiga

20:00 Real Betis - Getafe (S Sport, S Sport Plus)

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