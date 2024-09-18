Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı! İlk 20'de tek Türk takımı var
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son 1 yılın verilerini baz alarak Avrupa'nın en iyi takımlarını güncelledi. 20 takımın yer aldığı listede tek Türk temsilcimiz bulunuyor. İşte o liste...
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 13:17 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 13:21
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4- Atalanta: 318 puan
5- Barcelona: 270 puan
6- Atletico Madrid: 266 puan
7- Borussia Dortmund: 264 puan
8- Bayern Münih: 256 puan
9- Inter: 254 puan
10- Arsenal: 253 puan
11- PSG: 246 puan
12- Roma: 245 puan
13- Liverpool: 242 puan
14- Sporting: 230 puan
15- Milan: 222 puan
16- Union SG: 217 puan
17- FENERBAHÇE: 214 puan
18- Fiorentina: 214 puan
19- Benfica: 209 puan
20- Sparta Prag: 207 puan
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