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Haberler Futbol

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı! İlk 20'de tek Türk takımı var

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son 1 yılın verilerini baz alarak Avrupa'nın en iyi takımlarını güncelledi. 20 takımın yer aldığı listede tek Türk temsilcimiz bulunuyor. İşte o liste...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 13:17 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 13:21
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Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı! İlk 20'de tek Türk takımı var

1- Real Madrid: 403 puan

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı! İlk 20'de tek Türk takımı var

2- Manchester City: 368 puan

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı! İlk 20'de tek Türk takımı var

3- Bayer Leverkusen: 353 puan

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı! İlk 20'de tek Türk takımı var

4- Atalanta: 318 puan

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı! İlk 20'de tek Türk takımı var

5- Barcelona: 270 puan

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı! İlk 20'de tek Türk takımı var

6- Atletico Madrid: 266 puan

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı! İlk 20'de tek Türk takımı var

7- Borussia Dortmund: 264 puan

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı! İlk 20'de tek Türk takımı var

8- Bayern Münih: 256 puan

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı! İlk 20'de tek Türk takımı var

9- Inter: 254 puan

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı! İlk 20'de tek Türk takımı var

10- Arsenal: 253 puan

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı! İlk 20'de tek Türk takımı var

11- PSG: 246 puan

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı! İlk 20'de tek Türk takımı var

12- Roma: 245 puan

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı! İlk 20'de tek Türk takımı var

13- Liverpool: 242 puan

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı! İlk 20'de tek Türk takımı var

14- Sporting: 230 puan

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı! İlk 20'de tek Türk takımı var

15- Milan: 222 puan

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı! İlk 20'de tek Türk takımı var

16- Union SG: 217 puan

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı! İlk 20'de tek Türk takımı var

17- FENERBAHÇE: 214 puan

Avrupa'nın en iyi takımları açıklandı! İlk 20'de tek Türk takımı var

18- Fiorentina: 214 puan

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