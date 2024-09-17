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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 17 Eylül Salı bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 17 Eylül Salı günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 09:20 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 09:30
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 17 Eylül Salı bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 17 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 17 Eylül Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

17 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Samsunspor - Başakşehir FK (beIN Sports 1)

UEFA Şampiyonlar Ligi

19:45 Bologna - Shakhtar Donetsk (TRT 1)

19:45 Sparta Prag - Salzburg (TRT Spor)

22:00 PSG - Girona (TRT Tabii)

22:00 Club Brugge - Borussia Dortmund (TRT 1)

22:00 Manchester City - Inter (TRT Tabii)

22:00 Celtic - Slovan Bratislava (TRT Tabii)

LaLiga

20:00 Real Betis - Getafe (S Sport, S Sport Plus)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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