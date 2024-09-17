BUGÜNKÜ MAÇLAR - 17 Eylül Salı bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 17 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 17 Eylül Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

17 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

20:00 Samsunspor - Başakşehir FK (beIN Sports 1)

UEFA Şampiyonlar Ligi

19:45 Bologna - Shakhtar Donetsk (TRT 1)

19:45 Sparta Prag - Salzburg (TRT Spor)

22:00 PSG - Girona (TRT Tabii)

22:00 Club Brugge - Borussia Dortmund (TRT 1)

22:00 Manchester City - Inter (TRT Tabii)

22:00 Celtic - Slovan Bratislava (TRT Tabii)

LaLiga

20:00 Real Betis - Getafe (S Sport, S Sport Plus)

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