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Haberler Futbol

BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Eylül Pazartesi bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 16 Eylül Pazartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 07:42 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 08:00
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Eylül Pazartesi bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 16 Eylül Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

16 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye - Süper Lig

20:00 Antalyaspor - Adana Demirspor (beIN Sport 1)

Türkiye - 1. Lig

20:00 Adanaspor - Ankara Keçiörengücü (beIN Sport 2, TRT Spor)

İspanya - LaLiga

22:00 Rayo Vallecano - Osasuna (S Sport, S Sport Plus)

İtalya - Serie A

19:30 Parma - Udinese (S Sport 2, S Sport Plus)

21:45 Lazio - Hellas Verona (S Sport 2, S Sport Plus)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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