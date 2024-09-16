BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Eylül Pazartesi bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 16 Eylül Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

16 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye - Süper Lig

20:00 Antalyaspor - Adana Demirspor (beIN Sport 1)

Türkiye - 1. Lig

20:00 Adanaspor - Ankara Keçiörengücü (beIN Sport 2, TRT Spor)

İspanya - LaLiga

22:00 Rayo Vallecano - Osasuna (S Sport, S Sport Plus)

İtalya - Serie A

19:30 Parma - Udinese (S Sport 2, S Sport Plus)

21:45 Lazio - Hellas Verona (S Sport 2, S Sport Plus)

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