Avrupa basını Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor! İşte o manşetler

ANCELOTTI'NİN SİSTEMİNE ADAPTE OLDU Milli oyuncu oyun kurulumuna katkı sağlarken Ancelloti'nin sistemine adapte olduğunu ifade etti. Ayrıca Arda Güler'in performansının, daha önce Real Madrid forması giyen James Rodriguez ve Di Maria gibi isimlerle benzerlikler taşıdığını sayfalarına taşıdı.