Avrupa basını Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor! İşte o manşetler
Real Madrid formasıyla ülkemizi temsil eden Arda Güler adından söz ettirmeye devam ediyor. Kerem Aktürkoğlu ise Benfica formasıyla ilk maçında gol atarak harika bir başlangıç yaptı. Avrupa basını milli yıldızlarımızı manşetlerine taşıdı. İşte detaylar...
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Arda Güler, Madrid'e penaltı 57. dakikada penaltı kazandırdı. Yıldız oyuncu çektiği şut savunmanın eline çarptı ve hakem düdüğünü çalarak penaltı noktasını gösterdi. Ardından penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Vinicius Junior, topu ağlarla buluşturdu.
Arda Güler'in Real Sociedad maçındaki performansı İspanya'da konuşulmaya başlandı.
İspanyolların ünlü gazetesi Marca'da Arda Güler için, 'orta saha testini' başarıyla geçti. Defansif yönünü de geliştiren Arda, Carvajal'a yardım etti. ifadeleri kullanıldı.
ANCELOTTI'NİN SİSTEMİNE ADAPTE OLDU
Milli oyuncu oyun kurulumuna katkı sağlarken Ancelloti'nin sistemine adapte olduğunu ifade etti. Ayrıca Arda Güler'in performansının, daha önce Real Madrid forması giyen James Rodriguez ve Di Maria gibi isimlerle benzerlikler taşıdığını sayfalarına taşıdı.
35'TE 34 PAS İSABETİYLE OYNADI
Maç istatistikleri hakkında bilgi veren İspanyollar, Arda Güler'in pas isabetine dikkat çekti.
35 pas denemesinin 34'ünü isabetli bir şekilde tamamladı. Ayrıca, girdiği 5 ikili mücadelenin 3'ünü kazanarak %60 başarı oranı yakaladı.
Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu ise Portekiz'de ilk maçına çıktı.
Portekiz Ligi'nin 5. haftasında Benfica sahasında Santa Clara'yı 4-1 mağlup etti.
Karşılaşmada 73 dakika sahada kalan Kerem Aktürkoğlu, ilk maçında 1 gol kaydetti. Golün asistini ise Orkun Kökçü yaptı.
"KEREM'İ KİM SEÇTİYSE TEŞŞEKKÜR EDERİM"
Kerem Aktürkoğlu hakkında konuşan Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage: Onu seçen kişiye teşekkür ederim. Agresif kanat oyuncularını severim. Rafa Silva gibi özelliklere sahip. Onunla konuştum ve oynamasını istediğim rolde kendini rahat hissetti. Bundan çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
İlk maçında etkili bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de gündem olmayı başardı.
"KEREM ŞİMDİDEN PARLAMAYA BAŞLADI"
Portekiz basını yıldız oyuncu hakkında, "Kerem Aktürkoğlu şimdiden Benfica'da parlıyor ve takım içinde kendine yer ediniyor"
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