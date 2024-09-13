BUGÜNKÜ MAÇLAR - 13 Eylül Cuma bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 13 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 13 Eylül Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
13 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Türkiye - 1. Lig
20:00 Boluspor - Pendikspor (TRT Spor)
İspanya - LaLiga
22:00 Real Betis - Leganes (S Sport, S Sport Plus)
Fransa - Ligue 1
21:45 Saint-Etienne - Lille (beIN Sports 4)
Almanya - Bundesliga
21:30 Borussia Dortmund - Heidenheim (beIN Sports 3, TiviBu Spor 1)
Suudi Arabistan - Pro Lig
18:45 Al Taawon - Al Khaleej
18:50 Damac FC - Al Akhdoud
21:00 Al Nassr - Al Ahli Jeddah
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