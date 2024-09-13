BUGÜNKÜ MAÇLAR - 13 Eylül Cuma bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 13 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 13 Eylül Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

13 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye - 1. Lig

20:00 Boluspor - Pendikspor (TRT Spor)

İspanya - LaLiga

22:00 Real Betis - Leganes (S Sport, S Sport Plus)

Fransa - Ligue 1

21:45 Saint-Etienne - Lille (beIN Sports 4)

Almanya - Bundesliga

21:30 Borussia Dortmund - Heidenheim (beIN Sports 3, TiviBu Spor 1)

Suudi Arabistan - Pro Lig

18:45 Al Taawon - Al Khaleej

18:50 Damac FC - Al Akhdoud

21:00 Al Nassr - Al Ahli Jeddah

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