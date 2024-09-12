BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Eylül Perşembe bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 12 Eylül Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

12 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Ziraat Türkiye Kupası

13:30 23 Elazığ FK - 12 Bingöl Spor (ASPOR)

16:00 Bozüyük Vitraspor - Bursaspor (ASPOR)

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