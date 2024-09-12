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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Eylül Perşembe bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 12 Eylül Perşembe günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 10:00 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 10:10
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 12 Eylül Perşembe bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 12 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 12 Eylül Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

12 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Ziraat Türkiye Kupası

13:30 23 Elazığ FK - 12 Bingöl Spor (ASPOR)

16:00 Bozüyük Vitraspor - Bursaspor (ASPOR)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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