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Viktor Gyökeres durdurulamıyor

Sporting Lizbon, geçen sezon Coventry City'den Gyökeres'i 24 milyon euroya kadrosuna kattı. Kimse bu oyuncunun bu denli bir çıkış yapacağını düşünmüyordu. Ancak İsveçli oyuncu, Sporting formasıyla geçen sezon 50 maça çıktı ve 43 gol, 15 asistlik performans ortaya koydu. 26 yaşındaki golcü, bu sezona da fırtına gibi başladı. Lizbon ve milli takım formalarıyla 7 maça çıkan Gyökeres, 15 gole direkt katkı sağladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 06:50
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Viktor Gyökeres durdurulamıyor
Sporting Lizbon, geçen sezon Coventry City'den Gyökeres'i 24 milyon euroya kadrosuna kattı. Kimse bu oyuncunun bu denli bir çıkış yapacağını düşünmüyordu. Ancak İsveçli oyuncu, Sporting formasıyla geçen sezon 50 maça çıktı ve 43 gol, 15 asistlik performans ortaya koydu. 26 yaşındaki golcü, bu sezona da fırtına gibi başladı. Lizbon ve milli takım formalarıyla 7 maça çıkan Gyökeres, 15 gole direkt katkı sağladı.
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