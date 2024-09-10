Sinopspor - Düzcespor MAÇI CANLI İZLE | Sinopspor - Düzcespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sinopspor - Düzcespor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor. İlk hafta maçında Sinopspor ile Düzcespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sinopspor - Düzcespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİNOPSPOR - DÜZCESPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sinopspor - Düzcespor maçı 10 Eylül Salı günü saat 15.00'te A Spor'da ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

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Sinopspor - Düzcespor maçı canlı izlemek için tıklayın