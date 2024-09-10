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Luka Modric'ten nazire

Uluslar Ligi'ne Portekiz mağlubiyetiyle başlayan Hırvatistan, gruptaki ikinci maçında Polonya'yla karşılaştı. Karşılaşmanın başından sonuna kadar rakibine karşı üstünlük kuran Hırvatlar, ilk yarısı golsüz biten mücadeleyi 39 yaşındaki emektar yıldızı Luka Modric'in serbest vuruştan attığı golle 1-0 kazandı. Hırvatistan böylece gruptaki ilk üç puanını kaptanının ayağından bulduğu golle aldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 06:50
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Luka Modric'ten nazire
Uluslar Ligi'ne Portekiz mağlubiyetiyle başlayan Hırvatistan, gruptaki ikinci maçında Polonya'yla karşılaştı. Karşılaşmanın başından sonuna kadar rakibine karşı üstünlük kuran Hırvatlar, ilk yarısı golsüz biten mücadeleyi 39 yaşındaki emektar yıldızı Luka Modric'in serbest vuruştan attığı golle 1-0 kazandı. Hırvatistan böylece gruptaki ilk üç puanını kaptanının ayağından bulduğu golle aldı.
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