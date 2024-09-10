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Letonya - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Letonya ile Faroe Adaları karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Letonya - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 09:50 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 10:20
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Letonya - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

👉Letonya - Faroe Adaları maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Letonya - Faroe Adaları karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Letonya - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LETONYA - FAROE ADALARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Letonya - Faroe Adaları maçı 10 Eylül Salı günü 19:00'da oynanacak. Karşılaşma Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.

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