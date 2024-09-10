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Josef'e silahlı soygun
Süper Lig'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir formaları da giyen Josef de Souza, Brezilya'da silahlı soyguna uğradıklarını açıkladı. Kariyerini Brezilya'nın Vasco da Gama takımında sürdüren Josef de Souza, silahlı soyguncuların hedefi olduğunu ve canını zor kurtardığını gözyaşları içinde açıkladı: "Hırsızlar ayağımdaki terliği bile aldı. Adamın tüfeği vardı. Arabayı da aldılar. Oğlum ve ben vardık. Oğlumu dışarı çıkarmayı başardım. Şu an iyiyiz."
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