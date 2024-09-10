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Futbolun Benjamin Button

Hırvatistan maçında 900’üncü golünü atarak bu sayıya ulaşan ilk isim olan Cristiano Ronaldo, İskoçya karşısında da ağları sarstı ve rekorunu bir adım daha ileri taşıdı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 06:50
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Futbolun Benjamin Button'ı

Portekiz, 5 Eylül Perşembe günü Uluslar Ligi 1. Grup ilk maçında Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti. Bu karşılaşmada takımının ikinci golüne imza atan Cristiano Ronaldo, aktif futbolcular arasında 900 gole ulaşan ilk isim olmayı başardı.

39 yaşındaki süper star, pazar günü oynanan İskoçya karşılaşmasına da ikinci yarı oyuna girdi ve 88'de fileleri havalandırarak 901'inci golünü kaydederek, rekorunu bir adım daha öteye taşıdı.

2003'ten bu yana ilk defa Ballon d'Or listesinde yer almayan yıldız golcü, attığı gollerle yeni bir rekora daha imza attı.

Şu anda attığı 140 golle Şampiyonlar Ligi'nin en golcü futbolcusu olan 39 yaşındaki CR7, kariyerinde attığı gollerle ve performansıyla yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu da ortaya koydu.

Ronaldo, 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu ve EURO şampiyonaları tarihinin de en golcü ismi konumunda.

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