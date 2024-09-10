BUGÜNKÜ MAÇLAR - 10 Eylül Salı bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 10 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 10 Eylül Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

10 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Uluslar Ligi - A Ligi Grup 3

21:45 Hollanda - Almanya (TV 8,5)

21:45 Macaristan - Bosna-Hersek (Exxen)

UEFA Uluslar Ligi - B Ligi Grup 1

21:45 Arnavutluk - Gürcistan (Exxen)

21:45 Çekya - Ukrayna (Exxen)

UEFA Uluslar Ligi - B Ligi Grup 2

21:45 İrlanda Cumhuriyeti - Yunanistan (Exxen)

21:45 İngiltere - Finlandiya (Exxen)

UEFA Uluslar Ligi - C Ligi Grup 4

19:00 Letonya - Faroe Adaları (TV 8,5)

21:45 Kuzey Makedonya - Ermenistan (Exxen)

UEFA Uluslar Ligi - D Ligi Grup 2

21:45 Andorra - Malta (Exxen)

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