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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 10 Eylül Salı bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 10 Eylül Salı günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 08:40 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 08:40
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 10 Eylül Salı bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 10 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 10 Eylül Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

10 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Uluslar Ligi - A Ligi Grup 3

21:45 Hollanda - Almanya (TV 8,5)

21:45 Macaristan - Bosna-Hersek (Exxen)

UEFA Uluslar Ligi - B Ligi Grup 1

21:45 Arnavutluk - Gürcistan (Exxen)

21:45 Çekya - Ukrayna (Exxen)

UEFA Uluslar Ligi - B Ligi Grup 2

21:45 İrlanda Cumhuriyeti - Yunanistan (Exxen)

21:45 İngiltere - Finlandiya (Exxen)

UEFA Uluslar Ligi - C Ligi Grup 4

19:00 Letonya - Faroe Adaları (TV 8,5)

21:45 Kuzey Makedonya - Ermenistan (Exxen)

UEFA Uluslar Ligi - D Ligi Grup 2

21:45 Andorra - Malta (Exxen)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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