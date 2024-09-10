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Bucak Belediye Oğuzhanspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası ilk hafta maçında Bucak Belediye Oğuzhanspor ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Bucak İlçe Stadı'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Bucak Belediye Oğuzhanspor - Denizlispor
ZTK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 14:28 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 14:50
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Bucak Belediye Oğuzhanspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası

Bucak Belediye Oğuzhanspor - Denizlispor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başladı. İlk hafta maçında Bucak Belediye Oğuzhanspor - Denizlispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bucak Belediye Oğuzhanspor - Denizlispor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BUCAK BELEDİYE OĞUZHANSPOR - DENİZLİSPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bucak Belediye Oğuzhanspor - Denizlispor maçı 11 Eylül Çarşamba günü saat 14.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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