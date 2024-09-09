Haberler Futbol

Josef de Souza'ya hırsızlık şoku! Silahlı saldırıya uğradı

Son dakika spor haberi: Ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını terleten tecrübeli futbolcu Josef de Souza, ülkesi Brezilya'da silahlı saldırıya uğradı. 35 yaşındaki oyuncu, o anları sosyal medya hesabından anlattı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 09:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Josef de Souza'ya hırsızlık şoku! Silahlı saldırıya uğradı

Ülkemize 2015 yılında Fenerbahçe formasıyla adım atan Josef de Souza, 2020 yılında Beşiktaş'a transfer olmuş ve geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde RAMS Başakşehir ile sözleşme imzalamıştı.

2023/24 sezonunun sona ermesinin ardından turuncu-lacivertlilerden ayrılan Josef, Vasco da Gama'ya transfer olarak ülkesine dönmüştü.

"AYAĞIMDAKİ TERLİĞİ BİLE ALDILAR"

Deneyimli oyuncu, Brezilya'da silahlı saldırıya uğradı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Josef de Souza, "Hırsızlar ayağımdaki terliği bile aldı. Adamın silahı vardı. Arabayı da aldılar. Oğlum ve ben vardık. Oğlumu dışarı çıkarmayı başardım. Şu an iyiyiz." ifadelerini kullandı.

Reklam
A Milli Takım İzlanda maçında galibiyet için sahada! İşte Montella'nın muhtemel 11'i
DİĞER
Ünlü şarkıcı İpek Açar oğlu Ömer’in yüzünü ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"
Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu! Otopsi işlemlerinde ilk bulgular ortaya çıktı: Bacağında kırık, boğazında iz... | 24 kişi gözaltında
G.Saray'da sıcak gelişme! 7 futbolcu...
F.Bahçe'ye süper İngiliz geliyor! Jose'yi çok sevindirecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A Milli Takım İzlanda maçında galibiyet için sahada! İşte Montella'nın muhtemel 11'i A Milli Takım İzlanda maçında galibiyet için sahada! İşte Montella'nın muhtemel 11'i 10:17
G.Saray'da sıcak gelişme! 7 futbolcu... G.Saray'da sıcak gelişme! 7 futbolcu... 10:10
Josef'e hırsızlık şoku! Silahlı saldırıya uğradı Josef'e hırsızlık şoku! Silahlı saldırıya uğradı 09:56
G.Saray'a Tottenham'dan bir yıldız daha! G.Saray'a Tottenham'dan bir yıldız daha! 09:55
Göz-Göz’de yeni aday Göz-Göz’de yeni aday 09:33
F.Bahçe'den bir orta saha bombası daha! F.Bahçe'den bir orta saha bombası daha! 09:14
Daha Eski
9 Eylül Pazartesi bugün kimin maçı var? 9 Eylül Pazartesi bugün kimin maçı var? 07:37
Uluslar Ligi'nde maçlar tamamlandı! (8 Eylül) Uluslar Ligi'nde maçlar tamamlandı! (8 Eylül) 00:51
Uluslar Ligi'nde maçlar tamamlandı! (8 Eylül) Uluslar Ligi'nde maçlar tamamlandı! (8 Eylül) 00:49
Milli Takım'da şok sakatlık! Milli Takım'da şok sakatlık! 00:11
Filip Kostic İstanbul'da! Filip Kostic İstanbul'da! 00:11
G.Saray'dan sol kanat operasyonu! G.Saray'dan sol kanat operasyonu! 00:11