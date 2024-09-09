Josef de Souza'ya hırsızlık şoku! Silahlı saldırıya uğradı

Ülkemize 2015 yılında Fenerbahçe formasıyla adım atan Josef de Souza, 2020 yılında Beşiktaş'a transfer olmuş ve geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde RAMS Başakşehir ile sözleşme imzalamıştı.

2023/24 sezonunun sona ermesinin ardından turuncu-lacivertlilerden ayrılan Josef, Vasco da Gama'ya transfer olarak ülkesine dönmüştü.

"AYAĞIMDAKİ TERLİĞİ BİLE ALDILAR"

Deneyimli oyuncu, Brezilya'da silahlı saldırıya uğradı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Josef de Souza, "Hırsızlar ayağımdaki terliği bile aldı. Adamın silahı vardı. Arabayı da aldılar. Oğlum ve ben vardık. Oğlumu dışarı çıkarmayı başardım. Şu an iyiyiz." ifadelerini kullandı.