Fransa - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fransa - Belçika karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fransa - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FRANSA - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fransa - Belçika maçı 9 Eylül Pazartesi günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.

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