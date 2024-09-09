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Ereğli maça çıkmadı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin açılış haftasında Trabzonspor'un deplasmanda karşılaşacağı rakibi KDZ. Ereğli Belediye Spor sahaya çıkmadı. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: "Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 1. haftasında deplasmanda KDZ. Ereğli Belediye Spor ile oynayacağımız maç, rakip takımın sahaya çıkmaması nedeniyle oynanmadı. Karşılaşmanın akıbetiyle ilgili nihai karar Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilecektir."

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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Ereğli maça çıkmadı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin açılış haftasında Trabzonspor'un deplasmanda karşılaşacağı rakibi KDZ. Ereğli Belediye Spor sahaya çıkmadı. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: "Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 1. haftasında deplasmanda KDZ. Ereğli Belediye Spor ile oynayacağımız maç, rakip takımın sahaya çıkmaması nedeniyle oynanmadı. Karşılaşmanın akıbetiyle ilgili nihai karar Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilecektir."
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