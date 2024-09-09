BUGÜNKÜ MAÇLAR - 9 Eylül Pazartesi bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 9 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 9 Eylül Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

9 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Uluslar Ligi

19:00 Güney Kıbrıs - Kosova (Exxen)

21:45 Fransa - Belçika (Exxen)

21:45 İsrail - İtalya (Exxen)

21:45 Norveç - Avusturya (Exxen)

21:45 Slovenya - Kazakistan (Exxen)

21:45 Karadağ - Galler (Exxen)

21:45 Türkiye - İzlanda (TV 8)

21:45 Romanya - Litvanya (Exxen)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...