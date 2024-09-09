Andorra - Malta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Andorra - Malta karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Andorra - Malta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANDORRA- MALTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Andorra - Malta maçı 10 Eylül Salı günü 21:45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.

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