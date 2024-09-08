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Slovenya - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Slovenya ile Kazakistan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Slovenya - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 13:16 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 13:30
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Slovenya - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Slovenya - Kazakistan karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Slovenya - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SLOVENYA - KAZAKİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slovenya - Kazakistan maçı 9 Eylül Pazartesi günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma TV Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.

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