İsrail - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İsrail - İtalya karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İsrail - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İSRAİL - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İsrail - İtalya maçı 9 Eylül Pazartesi günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın resmi yayıncısı bulunmuyor.
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