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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 8 Eylül Pazar bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 8 Eylül Pazar günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 09:00 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 09:30
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 8 Eylül Pazar bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 8 Eylül Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

8 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Uluslar Ligi - A Ligi

19:00 Bulgaristan - Kuzey İrlanda (Exxen)

19:00 Cebelitarık - Lihtenştayn (S Sport Plus)

21:45 İsviçre - İspanya (TV 8,5)

21:45 İsveç - Estonya (Exxen)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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