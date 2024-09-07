İrlanda - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

👉İrlanda - İngiltere maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İrlanda ile İngiltere karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İrlanda - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İRLANDA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İrlanda - İngiltere maçı 7 Eylül Cumartesi günü 19.00'da oynanacak. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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