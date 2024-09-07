Danimarka - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Danimarka ile Sırbistan karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Danimarka - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DANİMARKA - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Danimarka - Sırbistan maçı 8 Eylül Pazar günü 19.00'da oynanacak. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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