Cristian Ronaldo rekora doymuyor

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynanan Hırvatistan musabakasıyla birlikte kariyerinde 900 gole ulaştı ve futbol tarihinde bunu başaran ilk futbolcu oldu. Portekizli yıldızı tebrik edenler arasında eski kulubu Real Madrid de vardı. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Portekiz ile Hırvatistan, Estadio da Luz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mucadeleden Portekiz 2-1'lik skorla galip ayrılırken, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Karşılaşmanın 34. dakikasında takımının ikinci golunu atan Ronaldo, kariyerinde 900. gole ulaştı ve futbol tarihinde bu başarıyı gosteren ilk futbolcu oldu Portekizli superstar, attığı gol sonrası yere yığılarak gozyaşlarını tutamadı. Attığı golle yeniden gundem olmayı başardı. Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Ronaldo, Sporting Lizbon altyapısında yetiştikten sonra Manchester United, Real Madrid ve Juventus gibi Avrupa'nın onemli kuluplerinde oynadı.

LIONEL MESSI İLE ARAYI AÇTI

39 yaşındaki Ronaldo'nun 213. milli macındaki 131. golu oldu. Kariyerinde 900 gole ulaşan Ronaldo, aktif futbolcular listesindeki en golcu oyuncu unvanını pekiştirdi. Aktif futbolcular arasında Ronaldo, 900 gole ulaşırken Lionel Messi 838 golde kaldı. Robert Lewandowski ise 655 golle 3. sırada yer aldı. Derlediğimiz listede ayrıca Luis SuArez, Karim Benzema, Edinson Cavani, Neymar, Hulk, Eran Zahavi ve Fenerbahce forması giyen Edin Džeko da bulunuyor.

RONALDO'NUN MÜTHİŞ KARİYERİ

Cristiano Ronaldo, kulup ve milli takım kariyerinde 900 gole ulaştı. Real Madrid (450) Manchester United (145) Portekiz (131) Juventus (101) Al-Nassr (68) Sporting (5). 39 yaşındaki oyuncu, gectiğimiz gunlerde yaptığı acıklamada 2026 Dunya Kupası'na yonelik şu ifadeleri kullanmıştı: Kendimi iyi ve formda hissediyorum. 2026 Dunya Kupası hakkında şu anda cevap veremem. Anın tadını cıkarmaya calışıyorum. O gun geldiğinde şartlara gore kararımı verebilirim."