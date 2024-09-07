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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Eylül Cumartesi bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 7 Eylül Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2024 Cumartesi 08:05
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Eylül Cumartesi bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 7 Eylül Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

7 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Hazırlık - A Milli Takım

23:00 ABD - Kanada

UEFA Uluslar Ligi - A Ligi

21:45 Hollanda - Bosna-Hersek (Exxen)

21:45 Almanya - Macaristan (TV 8,5)

UEFA Uluslar Ligi - B Ligi

19:00 Gürcistan - Çekya (Exxen)

21:45 Ukrayna - Arnavutluk (Exxen)

UEFA Uluslar Ligi - B Ligi

19:00 İrlanda - İngiltere (TV 8,5)

21:45 Yunanistan - Finlandiya (Exxen)

UEFA Uluslar Ligi - C Ligi

16:00 Faroe Adaları - Kuzey Makedonya (TV 8,5)

19:00 Ermenistan - Letonya (Exxen)

UEFA Uluslar Ligi - D Ligi Grup

19:00 Moldova - Malta (Exxen)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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