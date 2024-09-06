Gürcistan - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Gürcistan ile Çekya karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Gürcistan - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÜRCİSTAN - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gürcistan - Çekya maçı 7 Eylül Cumartesi günü 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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