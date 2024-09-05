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İzlanda - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken İzlanda ile Karadağ karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İzlanda - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 14:02
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İzlanda - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

👉İzlanda - Karadağ maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İzlanda ile Karadağ karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İzlanda - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İZLANDA - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İzlanda - Karadağ maçı 6 Eylül Cuma günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.

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