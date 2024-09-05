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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 5 Eylül Perşembe bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 5 Eylül Perşembe günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 08:11
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 5 Eylül Perşembe bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 5 Eylül Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

5 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Dünya Kupası 2026 Elemeler - Asya Elemeleri 3.Tur Grup A

17:00 Özbekistan - Kuzey Kore

19:00 Katar - Birleşik Arap Emirlikleri

19:00 İran - Kırgızistan

Dünya Kupası 2026 Elemeler - Asya Elemeleri 3.Tur Grup B

14:00 Güney Kore - Filistin

19:00 Irak - Umman

21:00 Ürdün - Kuveyt

UEFA Uluslar Ligi - A Ligi Grup 1

21:45 Portekiz - Hırvatistan

21:45 İskoçya - Polonya

UEFA Uluslar Ligi - A Ligi Grup 4

21:45 Danimarka - İsviçre

21:45 Sırbistan - İspanya

UEFA Uluslar Ligi - C Ligi Grup 1

19:00 Azerbaycan - İsveç (TV 8,5)

21:45 Estonya - Slovakya

UEFA Uluslar Ligi - C Ligi Grup 3

21:45 Kuzey İrlanda - Lüksemburg

21:45 Belarus - Bulgaristan

UEFA Uluslar Ligi - D Ligi Grup 1

21:45 San Marino - Lihtenştayn

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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