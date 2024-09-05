BUGÜNKÜ MAÇLAR - 5 Eylül Perşembe bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 5 Eylül Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
5 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Dünya Kupası 2026 Elemeler - Asya Elemeleri 3.Tur Grup A
17:00 Özbekistan - Kuzey Kore
19:00 Katar - Birleşik Arap Emirlikleri
19:00 İran - Kırgızistan
Dünya Kupası 2026 Elemeler - Asya Elemeleri 3.Tur Grup B
14:00 Güney Kore - Filistin
19:00 Irak - Umman
21:00 Ürdün - Kuveyt
UEFA Uluslar Ligi - A Ligi Grup 1
21:45 Portekiz - Hırvatistan
21:45 İskoçya - Polonya
UEFA Uluslar Ligi - A Ligi Grup 4
21:45 Danimarka - İsviçre
21:45 Sırbistan - İspanya
UEFA Uluslar Ligi - C Ligi Grup 1
19:00 Azerbaycan - İsveç (TV 8,5)
21:45 Estonya - Slovakya
UEFA Uluslar Ligi - C Ligi Grup 3
21:45 Kuzey İrlanda - Lüksemburg
21:45 Belarus - Bulgaristan
UEFA Uluslar Ligi - D Ligi Grup 1
21:45 San Marino - Lihtenştayn
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