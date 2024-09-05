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Belçika - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Belçika ile İsrail karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Belçika - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 13:34
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Belçika - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Belçika ile İsrail karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Belçika - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BELÇİKA - İSRAİL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Belçika - İsrail maçı 6 Eylül Cuma günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.

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