Belçika - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Belçika ile İsrail karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Belçika - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BELÇİKA - İSRAİL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Belçika - İsrail maçı 6 Eylül Cuma günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.

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