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BALLON D'OR ADAYLARI 2024 | Ballon d'Or aday listesinde Türk var mı?

Avrupa'da futbol sezonunda sona doğru yaklaşılırken geçtiğimiz sezonun en iyi futbolcusunu seçmek için düzenlenen 2024 Ballon d'Or için geri sayım başladı. Altın topu kazanmak için aday gösterilen isimler listesinde milli futbolcumuz da yer alırken arama motorlarında sorgulanan 'Ballon d'Or adayları lim oldu 2024? Ballon d'Or aday listesinde Türk var mı?' sorularının cevabını sizler için derkedik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 08:50
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BALLON D'OR ADAYLARI 2024 | Ballon d'Or aday listesinde Türk var mı?

BALLON d'OR ADAYLARI 2024 | 1956 yılında France Football dergisi tarafından verilmeye başlanan ve her yıl en iyi erkek futbolcuya verilen Ballon d'Or ödülü için heyecanlı bekleyiş başladı. Dünya çapında gazeteciler, koçlar ve milli takım kaptanlarının oylarıyla belirlenen Ballon d'Or ödülünü en çok kazanan futbolcular Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi olurken bu sene adaylar listesinde Türk futbolcu da yer aldı. İşte 2024 Ballon d'Or adayları...

BALLON D'OR ADAY LİSTESİNDE TÜRK VAR MI?

Ballon d'or adayları listesinde yer alan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu oldu. Kulüp sezonunda sona yaklaşılırken 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ve Copa America da ödül için belirleyici olacak. Son olarak Lionel Messi'nin, 8. kez kazandığı Ballon d'Or'da, 2024'ün adayları şu şekilde sıralandı:

2024 BALLON D'OR ADAY LİSTESİ

Jude Bellingham

Ruben Dias

Phil Foden

Fede Valverde

Emi Martinez

Erling Haaland

Nico Williams

Granit Xhaka

Artem Dovbik

Toni Kroos

Vinicius Jr.

Dani Olmo

Florian Wirtz

Martin Odegaard

Mats Hummels

Rodri

Harry Kane

Declan Rice

Vitinha

Cole Palmer

Dani Carvajal

Lamine Yamal

Bukayo Saka

Hakan Çalhanoğlu

William Saliba

Kylian Mbappe

Lautaro Martinez

Ademola Lookman

Antonio Rüdiger

Alejandro Grimaldo

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