BALLON D'OR ADAYLARI 2024 | Ballon d'Or aday listesinde Türk var mı?

BALLON d'OR ADAYLARI 2024 | 1956 yılında France Football dergisi tarafından verilmeye başlanan ve her yıl en iyi erkek futbolcuya verilen Ballon d'Or ödülü için heyecanlı bekleyiş başladı. Dünya çapında gazeteciler, koçlar ve milli takım kaptanlarının oylarıyla belirlenen Ballon d'Or ödülünü en çok kazanan futbolcular Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi olurken bu sene adaylar listesinde Türk futbolcu da yer aldı. İşte 2024 Ballon d'Or adayları...
BALLON D'OR ADAY LİSTESİNDE TÜRK VAR MI?
Ballon d'or adayları listesinde yer alan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu oldu. Kulüp sezonunda sona yaklaşılırken 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ve Copa America da ödül için belirleyici olacak. Son olarak Lionel Messi'nin, 8. kez kazandığı Ballon d'Or'da, 2024'ün adayları şu şekilde sıralandı:
2024 BALLON D'OR ADAY LİSTESİ
Jude Bellingham
Ruben Dias
Phil Foden
Fede Valverde
Emi Martinez
Nico Williams
Granit Xhaka
Artem Dovbik
Vinicius Jr.
Florian Wirtz
Mats Hummels
Rodri
Harry Kane
Vitinha
Cole Palmer
Dani Carvajal
Lamine Yamal
Bukayo Saka
Hakan Çalhanoğlu
William Saliba
Kylian Mbappe
Lautaro Martinez
Ademola Lookman
Antonio Rüdiger
Alejandro Grimaldo