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AZERBAYCAN İSVEÇ MAÇI CANLI İZLE | Azerbaycan - İsveç maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Azerbaycan ile İsveç karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Azerbaycan - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 14:22
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AZERBAYCAN İSVEÇ MAÇI CANLI İZLE | Azerbaycan - İsveç maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Azerbaycan ile İsveç karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Azerbaycan - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AZERBAYCAN - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Azerbaycan - İsveç maçı 5 Eylül Perşembe günü 19.00'da oynanacak. Maç TV 8,5 ekranlarından naklen canlı olarak yayınlanacak.

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