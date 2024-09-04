Portekiz - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Portekiz - Hırvatistan karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Portekiz - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTEKİZ - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Portekiz - Hırvatistan maçı 5 Eylül Perşembe günü 21.45'te oynanacak. Mücadele Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

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