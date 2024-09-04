Haberler Futbol

Danimarka - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken Danimarka ile İsviçre karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Danimarka - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 13:28 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 13:29
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Danimarka - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

👉 Danimarka - İsviçre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Danimarka ile İsviçre karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Danimarka - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DANİMARKA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Danimarka - İsviçre maçı 5 Eylül Perşembe günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.

👉Sağlıklı kilo vermenin 5 adımı | TIKLA ÖĞREN👈

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan dünyada konuşulacak bir hamle daha!
Bomba iddia! Birbirleriyle anlaşamazlarsa...
DİĞER
"Adı gibi su" Bir Gece Masalı yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun'un pozları yaktı geçti!
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da! Başkan Erdoğan havalimanında karşıladı: Külliye'de resmi tören
Onuachu sürprizi! Trabzonspor derken...
Krunic F.Bahçelileri yine kızdırdı! Bonservis bedeli...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Onuachu sürprizi! Trabzonspor derken... Onuachu sürprizi! Trabzonspor derken... 13:45
Estonya - Slovakya maçı hangi kanalda? Estonya - Slovakya maçı hangi kanalda? 13:38
Sırbistan - İspanya maçı hangi kanalda? Sırbistan - İspanya maçı hangi kanalda? 13:34
Güneş 11 yıl sonra 5. kez yuvasında Güneş 11 yıl sonra 5. kez yuvasında 13:30
Türkiye ile Galler 10. randevuda Türkiye ile Galler 10. randevuda 13:28
Danimarka - İsviçre maçı hangi kanalda? Danimarka - İsviçre maçı hangi kanalda? 13:28
Daha Eski
Hacıosmanoğlu millilerle yemekte buluştu Hacıosmanoğlu millilerle yemekte buluştu 13:25
Krunic F.Bahçelileri yine kızdırdı! Bonservis bedeli... Krunic F.Bahçelileri yine kızdırdı! Bonservis bedeli... 13:19
İskoçya - Polonya maçı hangi kanalda? İskoçya - Polonya maçı hangi kanalda? 13:17
Bomba iddia! Birbirleriyle anlaşamazlarsa... Bomba iddia! Birbirleriyle anlaşamazlarsa... 12:47
Cimbom'dan dünya yıldızına kanca! Kiralanacak Cimbom'dan dünya yıldızına kanca! Kiralanacak 12:46
Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması: Aklıma çift forvet... Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması: Aklıma çift forvet... 11:27