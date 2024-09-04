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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 4 Eylül Çarşamba bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 4 Eylül Çarşamba günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 08:01
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 4 Eylül Çarşamba bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 4 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 4 Eylül Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

4 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Avrupa U21 Şampiyonası - Eleme Turu Grup 4

19:00 İsrail - Almanya

Afrika Uluslar Kupası 2025 Elemeler - Grup A

18:00 Komorlar - Gambiya

Afrika Uluslar Kupası 2025 Elemeler - Grup D

19:00 Libya - Ruanda

Afrika Uluslar Kupası 2025 Elemeler - Grup F

16:00 Sudan - Nijer

Afrika Uluslar Kupası 2025 Elemeler - Grup H

19:00 Tanzanya - Etiyopya

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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