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Luis Suarez'den flaş karar!

Dünyaca ünlü Uruguaylı forvet Luis Suarez, milli takımdan emeklilik kararı aldığını açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 12:08
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Luis Suarez'den flaş karar!

Uruguaylı golcü futbolcu Luis Suarez, milli takımdan emeklilik kararı aldığını açıkladı. 2007 yılında milli takım ile ilk maçına çıkan 37 yaşındaki oyuncu, 7 Eylül Cumartesi günü oynanacak Dünya Kupası Ön Elemeleri'nde Paraguay'a karşı son maçına çıkacak.

Uruguay'ın son dönemde yetiştirdiği en önemli forvetlerden biri olan Luis Suarez, milli takımı bırakacağını duyurdu. Düzenlediği basın toplantısında duygusal anlar yaşayan tecrübeli futbolcu, "Her zaman ülkeme her şeyimi vermeye çalıştım. Cumartesi gününe kadar bunu yapmaya devam edeceğim. Zor ama artık milli takımdaki son maçımı huzur içinde oynayabileceğim an geldi. Ve bunu 2007'de Uruguay ile ilk maçımda oynadığım tutku ve motivasyonla yapacağım. Ama artık milli takımda harika bir kariyere sahip bu oyuncu, tecrübeli ya da yaşlı, bana ne derseniz deyin, bir kez daha sahada canını vereceğim. Çünkü bana böyle öğrettiler. Her zaman ülkem için her şeyimi veririm. Her zaman ülkem için her şeyi yaptığımın bilinciyle ayrılıyorum. Elimden gelenin en iyisini verdim" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid gibi ekiplerde de forma giyen Suarez, Uruguay Milli Takımı'nda 142 maçta 69 golün altına imzasını attı. İki kez "Altın ayakkabı" ödülünü kazanmayı başaran Luis Suarez, 2011 yılında Uruguay ile Copa America şampiyonluğuna ulaşmıştı.

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