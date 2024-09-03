BUGÜNKÜ MAÇLAR - 3 Eylül Salı bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 3 Eylül Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
3 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Danimarka - DBU Kupası
17:30 NB Bornholm - FC Helsingor
18:00 Give Fremad - Skive IK
18:00 Gorslev - Hvidovre
18:00 Saedding / Guldager IF - Kolding IF
18:00 Silkeborg KFUM - Holstebro BK
19:30 VSK Arhus - Aarhus Fremad
19:30 Vanlose - Roskilde
19:30 Bronshoj BK - Vejle
19:30 Horsholm-Usserod - Avarta
19:30 Kolding B - Vendsyssel FF
20:00 Frem - Lyngby
20:00 Herlev IF - Ishoj
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