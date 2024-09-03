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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 3 Eylül Salı bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 3 Eylül Salı günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 07:50
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 3 Eylül Salı bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 3 Eylül Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

3 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Danimarka - DBU Kupası

17:30 NB Bornholm - FC Helsingor

18:00 Give Fremad - Skive IK

18:00 Gorslev - Hvidovre

18:00 OKS - Hillerod

18:00 Saedding / Guldager IF - Kolding IF

18:00 Silkeborg KFUM - Holstebro BK

19:30 VSK Arhus - Aarhus Fremad

19:30 Vanlose - Roskilde

19:30 Bronshoj BK - Vejle

19:30 Horsholm-Usserod - Avarta

19:30 Kolding B - Vendsyssel FF

20:00 Frem - Lyngby

20:00 Herlev IF - Ishoj

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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