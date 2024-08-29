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Ferdi Kadıoğlu'nun sağ bek seçimi gündem oldu!

Son dakika spor haberleri...Fenerbahçe'den Brighton'a rekor transferle giden Ferdi Kadıoğlu sağ bek seçimleri yaptı. Oyuncunun seçimleri dikkat çekti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 15:29
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Ferdi Kadıoğlu'nun sağ bek seçimi gündem oldu!

Brighton, Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu'nu Premier Lig ve taraftarlarına tanıtmaya devam ediyor. İngiliz ekibinin Ferdi Kadıoğlu ile ilgili son içeriği büyük beğeni topladı.

FERDİ KADIOĞLU EN İYİ BEKİ SEÇTİ

Videoda Ferdi Kadıoğlu'na 2 seçenek sunarak en iyi beki seçmesi istendi. Son tercihinde ise Kyler Walker ile kendi arasında bir seçim yapması istenen Ferdi Kadıoğlu, kendisini seçti. Öte yandan Ferdi'nin bir eşlemeşde Roberto Carlos karşısında yer alan Philipp Lahm'ı seçmesi de futbolseverlerin dikkatini çekti.

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