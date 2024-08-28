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Arda müjdesi

İspanya basınında gündem oldu. AS'ta yer alan habere göre; Arda Güler'in Real Madrid'de bu sezon daha büyük bir rolü olacağı ve çok daha fazla oynayacağı belirtildi. 19 yaşındaki yıldızımız, R.Valladolid maçında kaleyi 5 kez yokladı. 3 kez faul ile durduruldu. Bu rakamların, Arda Güler'in Real Madrid'e imza attığından bu yana ulaştığı en yüksek veriler olduğu kaydedildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
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Arda müjdesi
İspanya basınında gündem oldu. AS'ta yer alan habere göre; Arda Güler'in Real Madrid'de bu sezon daha büyük bir rolü olacağı ve çok daha fazla oynayacağı belirtildi. 19 yaşındaki yıldızımız, R.Valladolid maçında kaleyi 5 kez yokladı. 3 kez faul ile durduruldu. Bu rakamların, Arda Güler'in Real Madrid'e imza attığından bu yana ulaştığı en yüksek veriler olduğu kaydedildi.
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