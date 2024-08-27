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1 milyar Euro'yu reddetti

Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al-Hilal, Lionel Messi’ye bonuslarla birlikte yıllık 1 milyar euroluk teklif sundu. 37 yaşındaki süper star, bu teklifi hiç düşünmeden geri çevirdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 06:50
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1 milyar Euro'yu reddetti

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük isimleri arasına adını altın harflerle yazdıran Lionel Messi, 37 yaşında olmasına rağmen Suudi Arabistan ekiplerinin gözdesi durumunda... Futbol kariyerine David Beckham'ın sahibi olduğu MLS ekibi İnter Miami'de devam ettiren Arjantinli yıldıza, Suudi temsilcisi Al- Hilal'den dudak uçuklatan bir teklif geldi. Al-Hilal, sözleşmesi aralık 2025'te bitecek olan Messi'ye haftalık 15 milyon euro önerdi. Bonuslarla birlikte ise teklif edilen rakam tam tamına 1 milyar euro... Ancak Arjantinli süper star, gelen bu teklifi bir dakika bile düşünmeden reddetti. Al-Hilal, Messi, geçen yıl Paris Saint-German'den ayrıldığında da kendisine transfer teklifinde bulunmuştu. Lionel Messi, ABD'deki sözleşmesi bittikten sonra ise kariyerine nasıl devam edeceği konusunda henüz bir karar vermiş değil.

CR7'YE RAKİP OLACAKTI

Kariyerinde 1'i Dünya Kupası olmak üzere tam 44 kupa kazanan Lionel Messi, Al-Hilal'in teklifini kabul etmiş olsaydı, Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'yla yeniden rakip olacaktı.

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