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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 26 Ağustos Pazartesi bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 26 Ağustos Pazartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 08:58 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 09:00
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 26 Ağustos Pazartesi bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 26 Ağustos Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

26 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye - TFF 1. Lig

17:00 İstanbulspor - Şanlıurfaspor (TRT Spor)

İspanya - LaLiga

22:30 Villarreal - Celta de Vigo (S Sport Plus)

İtalya - Serie A

19:30 Cagliari Calcio - Como 1907 (S Sport Plus)

21.45 Hellas Verona - Juventus Turin (S Sport Plus)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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