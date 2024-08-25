BUGÜNKÜ MAÇLAR - 25 Ağustos Pazar bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 25 Ağustos Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
25 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Türkiye - Süper Lig
19:15 Kasımpaşa - Adana Demirspor (beIN Sports 1)
19:15 Samsunspor - RAMS Başakşehir (beIN Sports 1)
21:45 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (beIN Sports 1)
21:45 Antalyaspor - Hatayspor (beIN Sports 1)
Türkiye - TFF 1. Lig
17:00 Bandırmaspor - Yeni Çorumspor (TRT Spor)
19:15 Sakaryaspor - Amed Sportif Faaliyetler (TRT Spor)
21:45 Adanaspor - Pendikspor (TRT Spor)
21:45 Malatyaspor - Ankara Keçiörengücü (beIN Sports 1)
İspanya - LaLiga
18:00 Real Madrid - Real Valladolid
20:00 Leganes - Las Palmas
20:15 Alaves - Real Betis Sevilla
22:30 Atletico Madrid - Gilona
Fransa - Ligue 1
21:45 PSG - Montpellier
Almanya - Bundesliga
16:30 Wolfsburg - Bayer Münih
18:30 St Pauli - 1. FC Heidenheim
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