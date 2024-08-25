BUGÜNKÜ MAÇLAR - 25 Ağustos Pazar bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 25 Ağustos Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

25 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye - Süper Lig

19:15 Kasımpaşa - Adana Demirspor (beIN Sports 1)

19:15 Samsunspor - RAMS Başakşehir (beIN Sports 1)

21:45 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (beIN Sports 1)

21:45 Antalyaspor - Hatayspor (beIN Sports 1)

Türkiye - TFF 1. Lig

17:00 Bandırmaspor - Yeni Çorumspor (TRT Spor)

19:15 Sakaryaspor - Amed Sportif Faaliyetler (TRT Spor)

21:45 Adanaspor - Pendikspor (TRT Spor)

21:45 Malatyaspor - Ankara Keçiörengücü (beIN Sports 1)

İspanya - LaLiga

18:00 Real Madrid - Real Valladolid

20:00 Leganes - Las Palmas

20:15 Alaves - Real Betis Sevilla

22:30 Atletico Madrid - Gilona

Fransa - Ligue 1

21:45 PSG - Montpellier

Almanya - Bundesliga

16:30 Wolfsburg - Bayer Münih

18:30 St Pauli - 1. FC Heidenheim

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