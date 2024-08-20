BUGÜNKÜ MAÇLAR - 20 Ağustos bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 20 Ağustos Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

20 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi - Play Off

22:00 Dinamo Zagreb - Karabağ (TRT 1)

22:00 Lille - Slavia Prag (TRT Tabii)

22:00 Bodo/Glimt - Kızılyıldız (TRT Tabii)

UEFA Avrupa Konferans Ligi - Play Off

19:00 Noah - Ruzomberok

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