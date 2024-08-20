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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 20 Ağustos bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 20 Ağustos Salı günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 08:29
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 20 Ağustos bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 20 Ağustos Salı hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

20 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi - Play Off

22:00 Dinamo Zagreb - Karabağ (TRT 1)

22:00 Lille - Slavia Prag (TRT Tabii)

22:00 Bodo/Glimt - Kızılyıldız (TRT Tabii)

UEFA Avrupa Konferans Ligi - Play Off

19:00 Noah - Ruzomberok

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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