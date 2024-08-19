BUGÜNKÜ MAÇLAR - 19 Ağustos bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 19 Ağustos Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
19 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Türkiye - Süper Lig
21:00 Hatayspor - Kasımpaşa (beIN Sports 1)
21:00 Eyüpspor - Bodrum FK (beIN Sports 2)
Türkiye - TFF 1. Lig
21:00 Amed SK - İstanbulspor (TRT Spor)
İngiltere - Premier Lig
22:00 Leicester City - Tottenham
İspanya - LaLiga
20:00 Valladolid - Espanyol
22:30 Villarreal - Atletico Madrid
İtalya - Serie A
19:30 Lecce - Atalanta
21:45 Juventus - Como
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