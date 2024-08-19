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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 19 Ağustos bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 19 Ağustos Pazartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 07:58
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 19 Ağustos bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 19 Ağustos Pazartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

19 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye - Süper Lig

21:00 Hatayspor - Kasımpaşa (beIN Sports 1)

21:00 Eyüpspor - Bodrum FK (beIN Sports 2)

Türkiye - TFF 1. Lig

21:00 Amed SK - İstanbulspor (TRT Spor)

İngiltere - Premier Lig

22:00 Leicester City - Tottenham

İspanya - LaLiga

20:00 Valladolid - Espanyol

22:30 Villarreal - Atletico Madrid

İtalya - Serie A

19:30 Lecce - Atalanta

21:45 Juventus - Como

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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