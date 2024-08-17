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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 17 Ağustos bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 17 Ağustos Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 07:49
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 17 Ağustos bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 17 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 17 Ağustos Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

17 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye - Süper Lig

19:15 Kayserispor - Sivasspor (beIN Sports 2)

21:45 Göztepe - Fenerbahçe (beIN Sports 1)

21:45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)

Türkiye - TFF 1. Lig

17:00 Keçiörengücü - Bandırmaspor (TRT Spor)

19:15 Erzurumspor FK - MKE Ankaragücü (TRT Spor)

21:45 Manisa FK - Sakaryaspor (TRT Spor)

İngiltere - Premier Lig

14:30 Ipswich Town - Liverpool

17:00 Newcastle United - Southampton

17:00 Arsenal - Wolverhampton

17:00 Everton - Brighton & Hove Albion

17:00 Nottingham Forest - Bournemouth

19:30 West Ham United - Aston Villa

İspanya - LaLiga

20:00 Osasuna - Leganes

22:30 Valencia - Barcelona

İtalya - Serie A

19:30 Genoa - Inter

19:30 Parma - Fiorentina

21:45 Empoli - Monza

21:45 Milan - Torino

Fransa - Ligue 1

18:00 Brest - Marsilya

20:00 Reims - Lille

22:00 Monaco - Saint-Etienne

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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