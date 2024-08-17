BUGÜNKÜ MAÇLAR - 17 Ağustos bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 17 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 17 Ağustos Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
17 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Türkiye - Süper Lig
19:15 Kayserispor - Sivasspor (beIN Sports 2)
21:45 Göztepe - Fenerbahçe (beIN Sports 1)
21:45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)
Türkiye - TFF 1. Lig
17:00 Keçiörengücü - Bandırmaspor (TRT Spor)
19:15 Erzurumspor FK - MKE Ankaragücü (TRT Spor)
21:45 Manisa FK - Sakaryaspor (TRT Spor)
İngiltere - Premier Lig
14:30 Ipswich Town - Liverpool
17:00 Newcastle United - Southampton
17:00 Arsenal - Wolverhampton
17:00 Everton - Brighton & Hove Albion
17:00 Nottingham Forest - Bournemouth
19:30 West Ham United - Aston Villa
İspanya - LaLiga
20:00 Osasuna - Leganes
22:30 Valencia - Barcelona
İtalya - Serie A
19:30 Genoa - Inter
19:30 Parma - Fiorentina
21:45 Empoli - Monza
21:45 Milan - Torino
Fransa - Ligue 1
18:00 Brest - Marsilya
20:00 Reims - Lille
22:00 Monaco - Saint-Etienne
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