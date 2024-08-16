BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Ağustos bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 16 Ağustos Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
16 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Türkiye - Süper Lig
21:00 Konyaspor - Galatasaray (beIN Sports 1)
Türkiye - 1. Lig
21:00 Pendikspor - Kocaelispor (TRT Spor)
İngiltere - Premier Lig
22:00 Manchester United - Fulham (beIN Connect)
İspanya - LaLiga
20:00 Celta Vigo - Deportivo Alaves (S Sport, S Sport Plus)
22:30 Las Palmas - Sevilla (S Sport, S Sport Plus)
Fransa - Ligue 1
21:45 Le Havre - PSG (beIN Connect)
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