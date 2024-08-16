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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Ağustos bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 16 Ağustos Cuma günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 08:07
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Ağustos bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 16 AĞUSTOS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 16 Ağustos Cuma hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

16 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye - Süper Lig

21:00 Konyaspor - Galatasaray (beIN Sports 1)

Türkiye - 1. Lig

21:00 Pendikspor - Kocaelispor (TRT Spor)

İngiltere - Premier Lig

22:00 Manchester United - Fulham (beIN Connect)

İspanya - LaLiga

20:00 Celta Vigo - Deportivo Alaves (S Sport, S Sport Plus)

22:30 Las Palmas - Sevilla (S Sport, S Sport Plus)

Fransa - Ligue 1

21:45 Le Havre - PSG (beIN Connect)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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